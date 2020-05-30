أخبار مصر | 7 تعليمات من "الصحة العالمية" عند ارتداء الكمامة (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر 7 تعليمات من "الصحة العالمية" عند ارتداء الكمامة (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية، من ارتداء الكمامة بشكل خاطئ لما تمثله من خطورة على المواطنين، كما أوضحت تعليمات لا يجب فعلها عند ارتداء الكمامة، تمثلت في الآتي:

_ عدم استخدام كمامة ممزقة أو رطية

_ عدم وضع الكمامة على الأنف أو الفم فقط

_ عدم ارتداء كمامة فضفاضة

_ عدم ملامسة الجهة الخارجية للكمامة

_ عدم نزع الكمامة للتحدث مع الأخرين أو فعل أي شئ آخر يستدعي لمسها

_ عدم ترك الكمامة في مكان يصل إليه الآخرون

_ استخدام الكمامة مرة واحدة وعدم استخدامها مجددا

ونوهت منظمة الصحة، أن ارتداء الكمامة وحده لا يحمي من عدوى كوفيد-١٩، مذكرة المواطنين بإرشادات الوقاية من كورونا عن طريق الابتعاد عن الآخرين مسافة لا تقل عن متر، وغسل اليدين بشكل جيد ومتكرر حتى اثناء ارتداء الكمامة.

1289 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.