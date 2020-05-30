شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 20 مخالفة بناء في حي أول طنطا للنيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية على التصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات علي اراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.

وأوضح عادل داوود رئيس حي أول طنطا ، أنه تم إحالة 20 مخالفة بناء في حي أول طنطا للنيابة العسكرية، وذلك استمرارا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة لضبط البناء العشوائي المخالف للقانون.

وأضاف "داوود"، انه تم إزالة فورية لدور تاسع علوي علي مساحه 130 امتداد شارع النادي من السريع، من خلال الحملة المكبرة التي تم تنفيذها اليوم بنطاق الحي.