شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد عددًا من مواقف السيارات لمتابعة ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، السبت، جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدن بنها وكفر شكر وطوخ لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، طبقاً للقانون بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسيرها بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإٕيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

يذكر أن المحافظ قد أصدر قرارًا بحظر دخول أي مواطن أو موظف عام لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة وتلتزم ادارات الامن والشئون الادارية بكافة المصالح الحكومية بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤول عن تلك المخالفة.