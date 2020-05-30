شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: أي مواطن يشعر بأعراض الإصابة بـ«كورونا» يعتبر نفسه مصابًا بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 50% من المصابين بفيروس «كورونا» يصلون للمستشفيات في حالة متأخرة جدًا.

وناشدت «زايد»، خلال حوارها مع مراسل الفضائية المصرية من غرفة الأزمات لمواجهة فيروس «كورونا»، السبت، أي مواطن يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا سواء كانت أعراضا تنفسية أو إسهالا أو ارتفاعا في درجات حرارة يعتبر نفسه مصابا بـ«كورونا»، مشددة على أن الـPCR لم يعد الوسيلة الوحيدة للكشف عن الإصابة بالفيروس، والأعراض وتحليل الدم والأشعة على الصدر كافية جدًا للتشخيص وتقديم العلاج.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان أن علاج كورونا متوفر بـ376 مستشفى، و5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية تجول جميع محافظات الجمهورية.