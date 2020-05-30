شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تدفع بقطارات إضافية لمواجهة الكثافات العالية في بعض المحطات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكك الحديدية، السبت، بتشغيل قطاري ٩١١ على خط القاهرة – الإسكندرية، ليقوم من محطة القاهرة الساعة العاشرة صباحًا، والعودة بقطار ٣٩٢٠ على خط الإسكندرية- القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة الرابعة وعشرة ظهرًا.

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير بالدفع بقطارات إضافية لمواجهة الكثافات العالية في بعض المحطات بالتزامن مع عودة تشغيل قطارات السكك الحديدية وعودة الموظفين من إجازات عيد الفطر.

كما سيتم وقوف قطار ١٠٠١ القادم من اسوان إلى القاهرة بمحطات (البلينا، جرجا، المنشأة، سوهاج، طهطا، طما، أبوتيج، ملوي) وتشغيل قطار مخصوص من سوهاج إلى القاهرة اعتبارًا من الغد الساعة ٧.٢٥ من سوهاج للوقوف بجميع المراكز.