شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: لا نستطيع الحكم حاليًا بأننا في وقت ذروة انتشار «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تخصيص 20 سريرا في كل مستشفى عزل، للأطقم الطبية.

وأضافت «زايد»، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا ورعاية للأطقم الطبية.

ودعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كل من يشعر بأعراض تنفسية وارتفاع الحرارة يتعامل على أنها «كورونا».

أضافت: «لا نستطيع الحكم حاليًا بأننا في وقت ذروة انتشار فيروس كورونا»، وتابعت أن هناك 65 قافلة طبية متحركة في القاهرة لمتابعة المرضى.

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