شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد في محطة قطارات ملوي.. ومحافظ المنيا يخصص 10 أتوبيسات لنقل الركاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصص اللواء، أسامة القاضي، محافظ المنيا، 10 أتوبيسات من مشروع النقل الجماعي بالمحافظة لنقل الركاب إلى المحافظات المجاورة والقاهرة وتقليل الكثافة بمحطة قطارات ملوي جنوب المنيا.

وقال عامر طه، رئيس مركز ملوي، إن القطارات القادمة من جنوب الصعيد شهدت تزاحم مواطنين داخل العربات، ما دفع البعض للنزول بمحطة ملوي وحدوث زحام، حيث تم التواصل مع مسؤولي السكك الحديدية لتوفير خطوط إضافية، وقرر المحافظ تخصيص 10 أتوبيسات من مشروع النقل الجماعي لنقل الركاب وتخفيف التزاحم بالمحطة.

كانت محطة سكك حديد ملوي شهدت زحاما شديدا، ظهر السبت، على القطارات المتجهة إلى القاهرة ومحافظة بني سويف، ما دفع المسؤولين للتدخل لتخفيف الزحام.