الأرصاد: موجة حارة جديدة تتعرض لها مصر لمدة 3 أيام والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة وعلى جنوب البلاد 43 درجة

حالة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة تتعرض لها مصر في الوقت الحالي، مما أثار الجدل الواسع بين المواطنين لمعرفة ما هي درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية، لذلك سوف نتابع معكم في هذا المقال طقس الفترة المقبلة في مصر من خلال موقعنا عرب نيوز.

طقس مصر في مصر

أعلن مركز التنبؤ التابع لهيئة الأرصاد الجوية، أن جمهورية مصر العربية سوف تتعرض لموجة حارة جديدة تبدأ من يوم الأثنين المقبل وستظل حتى 3 أيام مقبلة، حيث ستشهد الجمهورية اعتباراً من يوم الأثنين ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى يوم الأربعاء القادم.

وعليه ستسجل درجات الحرارة يوم الأثنين العظمى بالقاهرة 35 درجة ويوم الثلاثاء تسجل 36 درجة، وتصل يوم الأربعاء لتسجل 39 درجة، وهذا لتسجل أعلى معدل طبيعي لها في مثل هذا التوقيت من السنة.

طقس غدا الأحد

من المتوقع أن يشهد طقس غداً الأحد، طقس معتدل على محافظات الوجه البحري والقاهرة في النهار مائل للبرودة في الليل والرياح ستكون معتدلة تنشط غالباً مع تكون الشبور الخفيفة في الصباح.

بينما ستشهد السواحل الشمالية طقس معتدل في النهار مائل للبرودة في الليل، وستشهد محافظات الصعيد طقس مائل للحرارة في النهار مائل للبرودة في الليل، كما يتوقع الخبراء نشاط للرياح على جنوب سيناء تتسبب في اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن البلاد سوف تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.