سعر الذهب اليوم السبت 30/5/2020 في مصر.. وعيار 21 يسجل 761 جنيها

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز كل المستجدات التي تطرأ على أسعار الذهب لحظة بلحظة حيث تتغير على مدار اليوم، وقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 30 مايو 2020 حيث ارتفع أسعار الذهب ثلاث جنيهات, حيث سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 761 وهو لأوسع انتشار في مصر, وقد ارتفع الذهب بأكثر من 10% منذ بداية العام, ويتوقع خبراء الاقتصاد أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاعا كبير في أسعار الذهب, وفي هذا المقال سوف نعرض لكم أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 870 جنية .

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 761 جنية .

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 6820 جنية.

سعر الجنية الذهب فسجل نحو 6072 جنية.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 26977 جنية.

وتختلف أسعار الدمغة والمصنعية في مصر من مكان إلى أخر, وكذلك تختلف من محل إلى اخر, حيث تتراوح سعر الدمغة والمصنعية ما بين 65 إلى 100 جنية للجرام ,وكذلك تختلف أسعار الدهب من محل إلى أخر بواقع 2 جنية للجرام.