إليكم الآن أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم السبت 30/5/2020

قد شهد أسعار الخضار والفاكهة استقرار كبير في سوق الجملة بسوق العبور بالقاهرة اليوم السبت الموافق 30مايو 2020 ويرجع ذلك لاستقرار العرض والطلب وسوف نقدم لكم قائمة بأسعار الخضار والفاكهة اليوم.

سجل سعر كيلو الطماطم نحو 1,7 إلى 4,7 جنيهاً, بينما سجل سعر كيلو البطاطس نحو 1,5إلى 2,7جنية, فيما سجل سعر كيلو البصل ما بين 2,5 إلى 3,5جنية, أما الكوسا فسجلت نحو 2إلى 4 جنية للكيلو, وسجل سعر الجزر نحو 2,25إلى4,5جنية للكيلو, والفاصوليا 5 جنية للكيلو, والباذنجان نحو 2 إلى 3 جنية للكيلو.

أما الفلفل البلدي فسجل نحو 4,5 جنية للكيلو, والملوخية 4جنية, والخيار 2إلى 4 جنية, والبسلة ما بين 4إلى 7 جنية.

أما الجوافة سجلت سعرها نحو 9 جنية للكيلو, وسعر الفراولة والكنتالوب ما بين 3إلى 7 جنية, والليمون 11 جنية للكيلو, والعنب ما بين 8 إلى 12 جنية.