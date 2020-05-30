شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يحرر محاضر لـ18 شخصا من أصحاب المحال لعدم التزامهم بارتداء الكمامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقى بالجيزة، حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتفعيل قرار الحكومة بارتداء الكمامة للمواطنين حفاظا على الصحة العامة، أسفرت عن تحرير 18 محضرا لغير الملتزمين من أصحاب المحال بالقرار مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس الحى أنه تم المرور الميدانى فى المحلات العامة بشارع مصدق وشارع محي الدين وشارع سليمان جوهر؛ بهدف أن تصل الرسالة لجميع المواطنين على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وفى السياق شن حى الدقى حملة أخرى أسفرت عن ضبط 6 درجات نارية انتظار أعلى الأرصفة وبدون تصريح ديلفري للانتظار، وكذلك كشك حراسة بدون ترخيص، كما تم تحرير 4 محاضر إشغال الطريق العام بعمل سدادات لاحتجاز أماكن بدون تصريح لانتظار السيارات، وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحي.

وفى سياق آخر كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم السائقون فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.

وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مؤكداً ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة، وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية، حرصاً على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.