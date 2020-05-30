شكرا لقرائتكم خبر عن الكاثوليكية: استمرار إيقاف الصلوات بكل الكنائس وقيود على الأفراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الكنيسة القبطية الكاثوليكية العمل بتوصيات البيان الرابع والذى صدر من صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بتاريخ 10 مايو الحالي، ومن المقرر انعقاد سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو لدراسة الأمر.

ونلحق أهم التوصيات التى جاءت به:

1. استمرار إيقاف صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، على أن يقوم الآباء الكهنة بالاحتفال بالقداس يوميا، ويكون الاحتفال قاصرا على رعاة كل كنيسة واثنان أو ثلاثة من الشمامسة والمرتلين بدون حضور المؤمنين.

2. يستمر قصر صلوات الجنازات على أسرة المنتقل.

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3. يُسمَح بالاحتفال بالأكاليل في الكنيسة فقط، على أن يلتزم العروسان بكتابة إقرار يلتزمان فيه أن يكون الحاضرون عددهم ستة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل بالإكليل والشماس الخادم.

4. يُسمَح بالاحتفال بسر المعمودية في الكنيسة فقط، على أن يلتزم الوالدان بعدد أربعة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل والشماس الخادم.

5. يتم تعليق كل الأنشطة الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر.

ويتم العمل بهذه القرارات حتى صدور بيان آخر.