شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة للسياح: استرخى على شواطئنا بأمان مع إجراءات الصحة والسلامة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت هيئة تنشيط السياحة برسائل طمأنه للعالم حول الإجراءات الصحية التى تتخذها فى الفنادق والمنتجعات، وعمليات التعقيم التى تتم وفقا للمواصفات الصحية العالمية. ونشرت الهيئة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى صورة تٌظهر جمال الشواطئ والطبيعة فى مصر وقالت فى تغريدة لها: "ليس هناك أجمل من إحساس الرمال والاسترخاء على الشاطئ الذى أصبح أكثر أماناً مع إجراءات الصحة والسلامة الجديدة".

وكانت الهيئة قد بدأت حملة من خلال صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لإجراءاتها الاحترازية فى الفنادق والمواقع الأثرية، حيث نشرت مجموعة صور تٌظهر عمليات التعقيم فى الفنادق وقالت فى تغريدة لها: "تنتظرون قضاء يوم هادئ بجانب حمام السباحة؟ لهذا السبب يتم تعقيم جميع المنتجعات والفنادق في جميع أنحاء مصر وتطهيرها، فى انتظار عودتك لتأخذ مشروبك المفضل تحت أشعة الشمس الساطعة".

وفي إطار جهود وزارة السياحة والآثار لاستمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة استكمال أعمال التطهير والتعقيم في مختلف الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية، فقد انتهت جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية المصرية من أعمال التعقيم والتطهير بها.

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واعتمدت علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety)، حيث يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها والتي سيتم تعميمها علي جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية.

وتواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية، والرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة.

ويوفر الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق الشهادات التي يتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات، والشهادات موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.