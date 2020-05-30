نشطاء يبرزون فيديو مفبرك عن كورونا للتقليل من دور مصر فى مواجهة الوباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو يحتوى على مشهد تمثيلى يهدف إلى التقليل من دور الحكومة وتشويه أدائها فى مواجهة وباء كورونا بمصر. ويظهر فى الفيديو ممرضة جالسة على الأرض بجوار شخص على أنه "مصاب بكورونا" ويقوم شخصان بتصويرها أثناء استغاثتها بالأطباء ، فى محاولة لتشوية صورة مصر وأطبائها اللذين يبذلون الغالى والنفيس لإنقاذ مصابى كورونا. وأوضح عدد من المعلقين على هذا الفيديو أن هذه المشاهد المفبركة يتم تصويرها فى قنوات الإخوان في تركيا وقناة الجزيرة في قطر بغرض الإساءة إلى مصر.

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