سائق نقل.. 5 شروط لفرص عمل متوفرة لمصريين في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة القوى العاملة، تفاصيل فرص العمل المتوفرة للمصريين الراغبين في العمل عن طريق مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية السعودية، بالإضافة إلى الإقامة مجانًا.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسعودية، نجح في توفير 15 فرصة عمل برواتب مجزية على مهنة مندوب مبيعات تجزئة، بمجموعة شركات تعمل في مجال المواد الغذائية.

وأضاف أن الإعلان عن هذه الوظائف سيتم عبر الصفحة الرسمية لمكتب التمثيل العمالي وموقع القنصلية العامة المصرية بجدة، متابعًا: "بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن استغنت عنهم الشركات أو من باحثي نقل الكفالة على شركات أخرى، وذلك نظرا لتعليق الرحلات الدولية والاجراءات الاحترازية بالمملكة".

وعن شروط المتقدم لشغل هذه المهنة، أوضح المصدر أن هناك 5 شروط تأتي كالتالي:

1- ألا تقل خبرة المتقدم عن عامين كمندوب مبيعات بالسعودية.

2- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط فما فوق.

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3- ألا يزيد العمر عن 30 عامًا، ولديه نقل كفالة.

4- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية ومتمكن من قيادة سيارة جامبو 3 أطنان.

5- يفضل من لديه القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن من يتوافر لديه هذه الشروط، يجب إرسال السيرة الذاتية عبر الإيميل/ career,[email protected]، أو عبر الواتس آب 05054832520.

وأشاد بدور مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج، نظرًا للجهد المبذول من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 15 فرصة عمل برواتب مجزية على مهنة مندوب مبيعات تجزئة، بمجموعة شركات تعمل في مجال المواد الغذائية.