محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قالت مصادر برلمانية إن النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أصيبت بفيروس "كورونا"، وتم تحويلها إلى أحد مستشفيات محافظة الجيزة.
وأكدت المصادر أن حالة النائبة مستقرة، ويتم التواصل معها بشكل مستمر للاطمئنان على حالتها الصحية.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة خضوع النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية بمحافظة القاهرة، للعزل بإحدى المستشفيات الخاصة، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورنا المستجد، ليكون ثاني برلماني يصاب بالفيروس بعد النائبة شيرين فراج.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: إصابة برلمانية بفيروس "كورونا" وتحويلها لمستشفى بالجيزة للعلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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