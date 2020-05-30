نشرة توصيات من "الزراعة" لمزارعي الأرز خلال شهر يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها خلال شهر يونيو. وتمثلت التوصيات في الآتي: - الاهتمام بالري وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير.

- التخلص من بقايا الحشائش إن وجدت.

- إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتي مع ضرورة الالتزام بالمعدلات الموصى بها.

- متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصى بها.

- علاج ظاهرة الإحمرار والتي تظهر نتيجة سوء الصرف بالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم في الأرض الملحية.

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