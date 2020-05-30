النيابة العامة تعلن موعد تقديم التظلمات على التعيينات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة عن فتح باب التظلمات من القرار الجمهوري رقم 235 لسنة 2020 لدفعة 2016 اعتبارا من غد الاثنين لمدة أسبوع حتى الاثنين الموافق 8 يونيو.

وذكرت النيابة في بيان لها اليوم السبت، التظلمات متاحة لمن لم يسبق له التقدم من قبل، مع ضم التظلمات السابق تقديمها واعتبارها تظلمات من ذات القرار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق لعام 2016، أعضاء بالنيابة العامة.