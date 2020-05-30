محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، السبت، القبض على المتهمين بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

تحريات رجال المباحث توصلت إلى أن الوقعة دارت تفاصيلها بمركز قليوب محافظة القليوبية، وجرى القبض عليهم تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة. وفحصت أجهزة الأمن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن مشاهد لأشخاص يطلقون كلبا شرسا على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أعلى سطح عقار. وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواص ل الاجتماعي بعد تداول المقطع، وطالبوا بسرعة تحديد وضبط المتهمين.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو أشعل السوشيال ميديا.. ضبط المتهمين بتهديد طفل من ذوي الاحتياجات بكلب شرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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