السيطرة على حريق نشب في ورش بـ"الحرفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في بلوك بمنطقة الحرفيين في السلام.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، اليوم السبت، إخطارا بوقوع حريق في ورش بمنطقة الحرفيين، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيطروا على الحريق قبل أن يمتدد لورش أخرى.
ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية، وتمثلت التلفيات في احتراق أجزاء سيارات ومخزن قطع غيار، وفق تصريحات مصدر أمني لمصراوي.
وانتقلت النيابة إلى محل الحريق وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لحصر التلفيات والوقوف على سبب الحريق.
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