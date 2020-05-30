أخبار مصر | حي النزهة: إزالة 14 كشك بشارع الحجاز.. وعرض سايس على النيابة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حي النزهة: إزالة 14 كشك بشارع الحجاز.. وعرض سايس على النيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النرهة، حملة مكبرة بالتعاون مع مسئولي المربعات، لإزالة الاشغالات بنطاق الحي، لإعادة الانضباط والشكل الجمالي للأماكن التي يجرى تطوير بها، وذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأوضح اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أن الحملة أسفرت عن إزالة 14 كشك بشارع الحجاز في الاتجاهين، بداية من ميدان المحكمة حتى نهاية عبدالحميد بدوي، وذلك ضمن خطة التطوير التي تشهدها المنطقة.

كما تم غلق وتشميع محل كاوتش فى٢٥٣ شارع الحجاز ورفع إشغالاته، وضبط شخص ينتحل شخصية سايس لتوجيه السيارات للحصول على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق، وتحرير محضر ضده لعرضه على النيابة المختصة.

وأضاف "عقل" أنه تم رفع الإعلانات المخالفة من على معرض سيارات في ١٣٢ الحجاز لقيامة بتدوين على المعرض أنه جراج عمومي، وتم تحذيره بإعادة تشغيل الجراج وإلا سيتم تطبيق القانون والعرض على النيابة العامة.

تطهير وتعقيم المناطق المحيطة بمستشفى 57357.. ورفع الباعة الجائلين

قامت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب، بقيادة الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي وبالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، صباح اليوم، بعمل حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة وتعقيم وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى ٥٧٣٥٧.

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وأسفرت الحملة عن إخلاء "سوق السقط" العشوائى بمنطقة المدبح من الباعة الجائلين، وتم رفع الإشغالات ونظافة وتطهير وتعقيم المكان بالكامل، كما ستقوم الأجهزة التنفيذية بالحى برفع كفاءة وتطوير المنطقة من وتشجير ورصف وتدعيم الأرصفة ورفع كفاءة الانارة بالمنطقة بالكامل.

ويأتي ذلك بناءً تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لرفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفي لخدمة المواطنين والمرضي و المترددين عليها.

"مفيش أتوبيسات إلا بكمامة".. تعليمات مشددة من محافظ القاهرة لهيئة النقل العام

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مدير الشئون الإدارية، بالتنبيه على الموظفين بالديوان العام بارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكما شدد محافظ القاهرة، على نوابه الأربعة للمناطق "الشمالية، الشرقية، الجنوبية، الغربية"، ورؤساء الهيئات بضرورة التنبيه على الموظفين بارتداء الكمامات، مشددًا على رئيس هيئة النقل العام بعدم السماح للمواطنين باستقلال الأتوبيسات إلا حال ارتداء الكمامة.

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قرارا بإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

كما نص القرار بأن يُعاقب كل من يخالف قرار عدم ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.