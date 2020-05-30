أخبار مصر | وزيرة الصحة توجه بنقل مواطن إلى مستشفى الهلال لتلقي العلاج

حرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الاستماع إلى بعض المارة من المواطنين وأصحاب المحال المتواجدين بجوار القافلة الطبية بمنطقة الدراسة، وأكدت لهم أهمية الالتزام بارتداء الكمامات قبل النزول إلى الشارع، وضرورة الحفاظ على كبار السن والحوامل والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة.

كما استمعت الوزيرة إلى بعض السيدات وشرحت لهن كيفية الحفاظ على أسرهن وأطفالهن، وتوعيتهن بسبل الوقاية من الإصابة بالفيروس خاصة تطهير المنازل باستمرار وتهويتها جيدًا.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة، اليوم، السبت، مستشفيي الساحل التعليمي، والمطرية التعليمي، بالإضافة إلى القافلة الطبية لتوزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية بمنطقة (الدراسة)، وذلك في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وخلال الاستماع إلى المواطنين استجابت الوزيرة لشكوى أحدهم، حيث إنه يعاني من كسر في مفصل اليد، ووجهت الوزيرة بنقله إلى مستشفى الهلال على الفور لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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وأكدت الوزيرة، أنه تم التوسع في عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا وزيادتها إلى 376 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا، التوجه إلى تلك المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.