أخبار مصر | "الصحة" تعلن نجاح علاج مصابي كورونا بـ "بلازما المتعافين"

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، السبت، مستشفيي الساحل التعليمي، والمطرية التعليمي، بالإضافة إلى القافلة الطبية لتوزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية بمنطقة (الدراسة)، وذلك في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وذكر المتحدث الاعلامي، أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد مستشفى المطرية التعليمي، ووجهت بتحويل جميع المرضى المتواجدين بكافة أقسام المستشفى المختلفة الذين يعانون من أمراض أخرى غير فيروس كورونا، إلى مستشفى معهد ناصر، والمستشفيات التخصصية، وذلك ليعمل المستشفى بكامل طاقته لخدمة مرضى فيروس كورونا، بإجمالي 700 سرير.

وخلال الجولة حرصت وزيرة الصحة والسكان على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم، كما وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، قائلة لهم " نحن في حرب ضد الفيروس وأنتم جنود هذه الحرب"، مؤكدة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الكامل لهم، كما دعت الوزيرة الأطباء وكافة العاملين بالمجال الصحي إلى الالتفاف حول الوطن وإعلاء مصلحة المريض في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأضاف الماحدث الاعلامي، أن الوزيرة شددت على التدريب المستمر للأطقم الطبية، والتأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية ومعايير مكافحة العدوى، موضحة أنه تم تخصيص دور بكل مستشفى بسعة 20 سريرًا لخدمة الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا، كما تتواصل الوزيرة بشكل يومي مع الأطقم الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي لهم.

واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد إحدى القوافل الطبية لتوزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية بشارع المنصورية بمنطقة الدراسة بمحافظة القاهرة، حيث تابعت سير العمل وتوزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية طبقًا لبروتوكولات العلاج المحددة، مؤكدة أن جميع المحافظات بدأت في توزيع حقائب المستلزمات على المخالطين في المنازل، أو المرضى المصابين بالمستشفيات الذين سيخضعون للعزل المنزلي.

