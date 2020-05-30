أخبار مصر | بالمواعيد.. تشغيل 3 قطارات على الوجه البحري والقبلي لمواجهة الزحام

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. تشغيل 3 قطارات على الوجه البحري والقبلي لمواجهة الزحام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، أن الوزير المهندس كامل الوزير وجه بالدفع بقطارات إضافية لمواجهة الكثافات العالية في بعض المحطات بالتزامن مع عودة تشغيل قطارات السكة الحديد وعودة الموظفين من إجازات عيد الفطر المبارك.

وأضافت النقل فى بيان صحفى، أنه تقرر أن تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل قطاري ٩١١ مكيف علي خط القاهرة الإسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة العاشرة صباحًا، والعودة بقطار ٣٩٢٠ مكيف علي خط الإسكندرية القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة الرابعة وعشرة ظهرًا.

وتشمل هذه المواعيد قطار رقم 911 مكيف قيام من القاهرة الساعة 10:00 وصولا للإسكندرية الساعة 13:05، وقطار رقم 3920 مكيف قيام من الإسكندرية الساعة 16:10 وصولا للقاهرة الساعة 19:25.

كما سيتم وقوف قطار ١٠٠١ القادم من أسوان إلي القاهرة بمحطات (البلينا، جرجا، المنشأة، سوهاج، طهطا، طما، ابوتيج، ملوي) وتشغيل قطار مخصوص من سوهاج إلي القاهرة اعتبارًا من الغد الساعة ٧.٢٥ من سوهاج للوقوف بجميع المراكز وصولا للقاهرة في الساعة 14:55.

في سياق متصل أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في الثامنة صباح اليوم، جولة تفقدية بدأها بمحطة مصر للسكك الحديدية، حيث تفقد شبابيك التذاكر واطمئن على التزام المواطنين بالوقوف وفقا لعلامات التباعد عند شبابيك التذاكر.

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ووجه الوزير قيادات السكة الحديد بتنفيذ هذه العلامات في كافة المحطات الرئيسية والمحطات الأكثر ازدحامًا حفاظا على صحة وسلامة الركاب.

كما شدد الوزير على استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بشأن ارتداء المواطنين للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية وخاصة مع توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين.

ثم تفقد وزير النقل أرصفة المحطة وعدد من القطارات المتواجدة بها ومنها قطار 185 (القاهرة بنها الزقازيق بورسعيد) حيث التقى بعدد من الركاب، وأكد الوزير على الأهمية الكبيرة لارتداء الكمامات في كافة وسائل النقل الجماعي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار إلى أن كل العاملين في وزارة النقل في خدمة المواطن المصري، مشيدًا بما رآه خلال الجولة اليوم من حرص المواطنين على ارتداء الكمامة في وسائل النقل، وقد أشاد عدد من الركاب بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة عبر خطوط السكك الحديدية.