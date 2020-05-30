أخبار مصر | السكة الحديد: توقف قطار 1001 بالمحطات المتوسطة.. وتعديل موعد "سوهاج – القاهرة"

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر السكة الحديد: توقف قطار 1001 بالمحطات المتوسطة.. وتعديل موعد "سوهاج – القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس اشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن محطات خطوط السكة الحديد خاصة وجه قبلي، لم تشهد زحام بمعنى كلمة زحام، ولكنها كثافات طبيعية بسبب توقف حركة مسير القطارات طوال الأسبوع الماضي تنفيذا لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف الحركة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف رسلان في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أنه بسبب ظهور هذه الكثافات ولضرورة استيعابها خاصة مع ما يمر به دول العالم من انتشار وباء فيروس كورونا، تقرر وقوف قطار مميز رقم 1001 على المحطات المتوسطة - نظرا لعدم وقوفه قبل ذلك بهذه المحطات - وذلك لاستيعاب كثافة عودة الركاب مرة أخرى من محافظات وجه قبلي، حيث سيقف قطار ١٠٠١ القادم من أسوان إلي القاهرة بمحطات (البلينا، جرجا، المنشأة، سوهاج، طهطا، طما، ابوتيج، ملوي".

وأعلن، أنه يجري مراجعة مواعيد إضافة قطار من سوهاج وصولا للقاهرة، اعتبارًا من الغد، والمقرر قيامه الساعة ٧.٢٥ من سوهاج للوقوف بجميع المراكز ومن ضمنها محطة ملوي، وصولا للقاهرة في تمام الساعة 14:55، بحيث يتم إعداد جدول مواعيده وقيامه ووصوله للمحطات المختلفة خلال مسيره وتحديد ساعات القيام والوصول بكل محطة، لإعلانها للركاب نظرا؛ لأن الركاب يعتمدون على جداول القطارات المعلنة على الانترنت حاليا.

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وأوضح رئيس الهيئة، أن محطة القاهرة تعد المحطة الأكثر ازدحاما على مستوى الجمهورية وغالبا ما تشهد كثافات مرتفعة عن باقي المحطات، مؤكدا أنها اليوم شهدت سلاسة في حركة الركاب وانتظام لكافة حركة القطارات، حيث تابع معهم اليوم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وتواجد لمتابعة انتظام الحركة والقطارات الصادرة والواردة وصرف التذاكر.

من جانبه تفقد وزير النقل أرصفة المحطة وعدد من القطارات المتواجدة بها ومنها قطار 185 (القاهرة - بنها – الزقازيق- بورسعيد) حيث التقى بعدد من الركاب وأكد الوزير على الأهمية الكبيرة لارتداء الكمامات في كافة وسائل النقل الجماعي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار إلى أن كل العاملين في وزارة النقل في خدمة المواطن المصري، مشيدًا بما رآه خلال الجولة اليوم من حرص المواطنين على ارتداء الكمامة في وسائل النقل، وقد أشاد عدد من الركاب بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة عبر خطوط السكك الحديدية.

وخلال الجولة شدد الوزير على انتظام جداول التشغيل بما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا) بالتزامن مع تشغيل هيئة السكة الحديد لعدد ٦٦٤ قطار يوميًا علي الوجهين القبلي والبحري بدءا من اليوم.