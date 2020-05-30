أخبار مصر | العليا لمكافحة كورونا تكشف أسباب خروج المصابين من العزل بعد 5 أيام

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر العليا لمكافحة كورونا تكشف أسباب خروج المصابين من العزل بعد 5 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور وجدي أمين عبدالمنعم، عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة وأخصائي الأمراض الصدرية، إن خروج مصابي كورونا بعد 5 أيام من مستشفيات العزل لا يمثل خطورة على حياتهم.
وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن مصاب كورونا الذي يتم خروجه من مستشفى العزل بعد 5 أيام هو بالفعل تلقى بروتوكول العلاج لفترة كافية منذ وجوده في مستشفى الفرز وقبل تحويله لمستشفى العزل واستكمل بروتوكول العلاج لمدة 5 أيام بمستشفى العزل، ولا ضرر عليه من استكمال العلاج في العزل المنزلي حال تحسن حالته الصحية.
وأكد عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، أن مستشفيات العزل تتخذ القرار بخروج المرضى بعد تحسن حالتهم الصحية لتوفير الأماكن والأسرة بالمستشفيات للحالات الحرجة، مشيرا إلى أنه على مصابي العزل المنزلي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.
1289 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.