أخبار مصر | العليا لمكافحة كورونا تكشف أسباب خروج المصابين من العزل بعد 5 أيام

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر العليا لمكافحة كورونا تكشف أسباب خروج المصابين من العزل بعد 5 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور وجدي أمين عبدالمنعم، عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة وأخصائي الأمراض الصدرية، إن خروج مصابي كورونا بعد 5 أيام من مستشفيات العزل لا يمثل خطورة على حياتهم.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن مصاب كورونا الذي يتم خروجه من مستشفى العزل بعد 5 أيام هو بالفعل تلقى بروتوكول العلاج لفترة كافية منذ وجوده في مستشفى الفرز وقبل تحويله لمستشفى العزل واستكمل بروتوكول العلاج لمدة 5 أيام بمستشفى العزل، ولا ضرر عليه من استكمال العلاج في العزل المنزلي حال تحسن حالته الصحية.

وأكد عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، أن مستشفيات العزل تتخذ القرار بخروج المرضى بعد تحسن حالتهم الصحية لتوفير الأماكن والأسرة بالمستشفيات للحالات الحرجة، مشيرا إلى أنه على مصابي العزل المنزلي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

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