أخبار مصر | بعد 10 سنوات.. "بلا مأوى" ينجح في دمج طفل داخل أسرته بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 10 سنوات.. "بلا مأوى" ينجح في دمج طفل داخل أسرته بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن نجاح فريق أطفال بلا مأوي، في دمج طفل متواجد بالشارع داخل أسرته بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أنه ورد بلاغ للفريق أن الطفل يدعي "مازن ص"، 10 سنوات لديه اضطرابات نفسية بسيطة بسبب وفاة الوالد قبل ولادته ووفاة الأم أثناء ولادته ولم يستدل علي بياناته إلا أن الفريق وجد اسمه مكتوب علي يديه كوشم.

وقام الفريق علي مدار الأيام الماضية بالبحث عن أسرته تمهيدًا لنقله إليها، وبالفعل توصل الفريق لخال الابن ويدعي شعبان، وتم تسليم الابن وإنهاء كافة الإجراءات القانونية علي أن يتولي فريق إدارة الحالة متابعة الطفل واستكمال الخدمات الخاصة به.

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ومن جانبه أكد حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي، أن إستراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي تقوم علي تربية الأبناء المقيمين بالشارع داخل أسرهم الطبيعية إن وجدت، أما في حال تعذر وجودها فيتم تحويلهم لدار رعاية اجتماعية لتلقي الخدمة والحماية اللازمة له من خلال مجموعة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

وأشار يوسف إلي أن الوزارة طورت بالتعاون مع صندوق تحيا مصر 6 مؤسسات اجتماعية لرعاية الأطفال بلا مأوي، حيث أصبحت بيوت أمنة للأطفال لحمايتهم من الشارع وتقديم الخدمة للأطفال في الخطر.

وطالب يوسف بضرورة الإبلاغ عن حالات الأطفال بلا مأوي علي الخط الساخن 16439، حيث توجد فرق تجوب الشوارع بشكل يومي من أجل إنقاذ اطفالنا.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى من هنا

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية