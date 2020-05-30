مصر | الاستعلام عن حالة فردى شرطة أصيبا بأعيرة نارية فى الموسكي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن حالة فردى شرطة أصيبا بأعيرة نارية فى الموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالبت النيابة العامة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لفردى شرطة من قوة قسم شرطة الموسكى، إثر إصابتهما بأعيرة نارية في أثناء القبض على شقيقين هاربين من جريمة قتل بأسيوط، تمهيدا للاستماع إلى أقوالهما، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة محيط الواقعة وتفريغها وإرسال تقرير وافٍ بها.
وكشفت تحريات المباحث، أن المتهمين شقيقين وأنهما جائا من محافظة أسيوط هاربين من قضية قتل وفتح محل ملابس تحت الإنشاء فى منطقة الموسكى خشية الثأر منهما، وأثناء سيرهما بالمنطقة محل الواقعة شاهدا بعض أهلية المتوفى فقاما بالعودة إلى المحل للاختباء بداخله وحال قدوم القوة الأمنية قام الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما ظنًا منه أنهما من ذوي أهلية المتوفى، وأصابوا اثنين من أمناء الشرطة.
بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية وردت إليها معلومات بتردد بعض الأشخاص من غير العاملين بذات المنطقة على أحد المحلات تحت الإنشاء، باستبيان الأمر تلاحظ لهم فتح أحد المحال وأثناء ذلك فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية من داخل المحل تجاههم نتج عنها إصابة إثنين من رجال الشرطة.
وعقب ذلك خرج شخصان بالخروج من داخل المحل، وقيام أحدهما بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لتمكينهما من الهرب، وبتتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهما وتبين أنهما كلٍ من تاجر ملابس وصاحب المحل "تحت الإنشاء" محل الواقعة وبحوزته (طبنجة "مرخصة له" و13 طلقة لذات العيار)، "شقيق الأول" شريك بذات المحل ومقيم بذات العنوان، وتم ضبطهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
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وعلى الفور إنتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ المواطنه وإخراجها بإستخدام السلالم اليدوية من البلكونة، حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة للبلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.
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شهد أحد العقارات بشارع نادي الصيد بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، تعطل مصعد العقار وسقوطه وبداخله سيدة وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من انقاذ السيدة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالوقاعة.
كان تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بسقوط مصعد عقار بشارع نادى الصيد وإحتجاز إحدى السيدات بداخله.
وعلى الفور إنتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ المواطنه وإخراجها من داخل المصعد، حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة للبلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة.
وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.