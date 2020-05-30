مصر | الاستعلام عن حالة فردى شرطة أصيبا بأعيرة نارية فى الموسكي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن حالة فردى شرطة أصيبا بأعيرة نارية فى الموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لفردى شرطة من قوة قسم شرطة الموسكى، إثر إصابتهما بأعيرة نارية في أثناء القبض على شقيقين هاربين من جريمة قتل بأسيوط، تمهيدا للاستماع إلى أقوالهما، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة محيط الواقعة وتفريغها وإرسال تقرير وافٍ بها.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهمين شقيقين وأنهما جائا من محافظة أسيوط هاربين من قضية قتل وفتح محل ملابس تحت الإنشاء فى منطقة الموسكى خشية الثأر منهما، وأثناء سيرهما بالمنطقة محل الواقعة شاهدا بعض أهلية المتوفى فقاما بالعودة إلى المحل للاختباء بداخله وحال قدوم القوة الأمنية قام الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما ظنًا منه أنهما من ذوي أهلية المتوفى، وأصابوا اثنين من أمناء الشرطة.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية وردت إليها معلومات بتردد بعض الأشخاص من غير العاملين بذات المنطقة على أحد المحلات تحت الإنشاء، باستبيان الأمر تلاحظ لهم فتح أحد المحال وأثناء ذلك فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية من داخل المحل تجاههم نتج عنها إصابة إثنين من رجال الشرطة.