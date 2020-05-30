مصر | نشرة حوادث الخليج 365: صورتها عارية.. اعترافات جديدة لصديقتي "فتاة تيك توك"

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: صورتها عارية.. اعترافات جديدة لصديقتي "فتاة تيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

قال أيمن حلمي المحامي بالاستئناف العالي، إن موكلتيه "شيماء شاكر وأختها فاطمة" المتهمتين في قضية الاعتداء على "منة عبد العزيز" المعروفة بفتاة "التيك توك"، وتصويرها، بالفعل كاناتا في صحبة مازن ومنة داخل أحد الفنادق بالدقي.

أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، حكمها بقبول الدعوى المقامة المقامة من الفنانة زينة وإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 41 الف و700 جنيه قيمة المصروفات الدراسية كما الزمته المحكمة بدفع مبلغ 42 الف و350 جنيه مصرى قيمة مصروفات الاتوبيس عن عامي 2019 و2020 لطفليها. ألزم، اليوم السبت، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القضاة والموظفين والمترددين على مباني المجلس بالقاهرة والأقاليم بارتداء الكمامة، وذلك وفق القرار رقم 299 لسنة 2020. Advertisements

أقام دكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، يطالب فيها بالحكم بغلق مواقع الـ "التيك توك".

تفقد المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، ومعاونيه، اليوم السبت، قاعات المحكمة وأروقتها للاطمئنان على تعقيمها واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث قرر معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم.

قال محمد منير، محامي "بسام" والشهير بـ"بيشوي" المتهم في قضية الضرب والاعتداء على "منة عبدالعزيز"، المعروفة بـ"فتاة التيك توك": إن النيابة تندب محامين اليوم للمتهمين بعد انسحاب المحامين الخاصين بهم أمس.