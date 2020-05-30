مصر | رئيس نادي قضاة مصر: يجب أن تمد الدولة فترة حظر التجوال

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس نادي قضاة مصر: يجب أن تمد الدولة فترة حظر التجوال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بيانا صحفيا، اليوم السبت، بشأن ضرورة مد الحظر وتأجيل استئناف العمل في بعض القطاعات.

وقال في البيان، أنه يتمنى أن تلتزم الدولة بسياساتها الحكيمة التي اتبعتها منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وأن تتخذ قرارا بمد الحظر وتأجيل استئناف العمل بالقطاعات التي تشهد ازدحاما وتكدسًا لما بعد فترة ذروة انتشار الفيروس التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وتابع، خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم التي هى أولى من أي اعتبار آخر.

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