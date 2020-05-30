مصر | رئيس نادي قضاة مصر: يجب أن تمد الدولة فترة حظر التجوال

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس نادي قضاة مصر: يجب أن تمد الدولة فترة حظر التجوال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بيانا صحفيا، اليوم السبت، بشأن ضرورة مد الحظر وتأجيل استئناف العمل في بعض القطاعات.
وقال في البيان، أنه يتمنى أن تلتزم الدولة بسياساتها الحكيمة التي اتبعتها منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وأن تتخذ قرارا بمد الحظر وتأجيل استئناف العمل بالقطاعات التي تشهد ازدحاما وتكدسًا لما بعد فترة ذروة انتشار الفيروس التي أعلنت عنها وزارة الصحة.
وتابع، خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم التي هى أولى من أي اعتبار آخر.
1289 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.