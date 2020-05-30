مصر | الإدارية العليا تقضي بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الإدارية العليا تقضي بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله.

وجاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب وتصفية أموالة وإحالتها الى الخزانه العامة علي ان تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالاسباب.

‫وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة، أوصت بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.‬

وفي سياق متصل، ألزم، اليوم السبت، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القضاة والموظفين والمترددين على مباني المجلس بالقاهرة والأقاليم بارتداء الكمامة، وذلك وفق القرار رقم 299 لسنة 2020.

وأصدر رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 299 لسنة 2020، والذي ينص على أن يلتزم القضاة والموظفون والمترددون على مباني مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم، بارتداء الكمامات الواقية عند دخول مباني المجلس أو أثناء التواجد فيها، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1069) لسنة 2020.

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وجاء في القرار ضرورة التأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2020، باستئناف العمل جزئيا وتدريجيا في القسم القضائي. وفي السياق ذاته، واصل مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أعمال تعقيم مبني وقاعات مجلس الدولة، كضرورة احترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشار الفيروس.