شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تعقيم موسعة لدار أيتام بشبرا الخيمة بعد إصابة 4 أطفال بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قطاع الطب الوقائي حملة تعقيم موسعة لدار أيتام حجازي التابعة للشؤون الاجتماعية بالقليوبية لتطهيرها كإجراء احترازي عقب ثبوت إصابة 4 أطفال بفيروس «كورونا».

وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، عضو البرلمان عن دائرة شبرا الخيمة، إنه فور إبلاغه بإصابة بعض أطفال دار أيتام حجازي بفيروس «كورونا»، انتقل برفقة فريق طبي للكشف عن الأطفال وأخذ مسحات لهم للتأكد من مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه، مضيفا أنه تم عمل مسحات لأربع أطفال وتبين إصابتهم بالفيروس، مشيرا إلى أنه تم نقل أحدهم إلى الحجر الصحي بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وعزل ثلاثة آخرين من الأطفال بنفس الدار.

وأوضح حسب الله أنه خاطب وزيرة الصحة لإرسال فريق طبي كامل من الوزارة لإجراء مسحات وتحاليل سريعة لكل نزلاء الدار من الأطفال لتأكد من إصابتهم من الفيروس كورونا من عدمه.

يذكر أن دار حجازي للأيتام تتبع مديرية الصحة بالقليوبية وتستقبل الأطفال مجهول النسب وحديثي الوالدة من عمر يوم إلى سنتين.