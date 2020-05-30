شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يحذر أصحاب سيارات الأجرة والسرفيس: الكمامة أو سحب التراخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لا يلتزم سائقوها بارتداء الكمامات أو حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار أرتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، والتأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.

وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وعدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مؤكداً ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصاً على صحتهم من الأصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودعا «راشد» المواطنين إلى الإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بارتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة.