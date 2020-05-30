شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع التزام المواطنين بالكمامات في الأماكن العامة: «ليست ترفيها» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السبت، عدداً من المواقع الخدمية والمشروعات لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء التي يتم تطبيقها بداً من اليوم، في إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن التالية البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة.

وتفقد محافظ بني سويف موقف سيارات محي الدين، متابعا بنفسه التزام المواطنين بالكمامات، مشددا على السائقين بأن كل سائق مسؤول عن الركاب بسيارته، وأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أمر ضروري لا تهاون فيه قائلا «كل سائق أو صاحب سيارة أجرة ملتزم أمام الأجهزة المعنية بإلزام الركاب بارتداء الكمامات، فالأمر ليس حرية شخصية بل يتعلق بصحة كل المواطنين، يتعلق بمستقبل واقتصاد وطن ومواطن، فلن يتم التهاون في تطبيق القانون لمواجهة كافة أشكال المخالفات في هذا الشأن».

وتبادل المحافظ الحديث مع عدد من المواطنين في موقف السيارات وبعض الشوارع والمولات، مطالبا بأهمية الالتزام بالكمامة، واتباع الإجراءات الوقائية قدر الإمكان في العمل والمنزل والسوق وغيرها، موضحا: «الكمامة ليست ترفيه أو كمالية، الكمامة حاجة ضرورية للحفاظ على صحتنا كلنا وأولادنا، والحفاظ على بلدنا اللى احنا فيها أهم حاجة، بلدنا حريصة علينا لازم نساعدها علشان نمر من الأزمة بأمان».

وأكد المحافظ لبعض المواطنين بأن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الكمامات، من خلال زيادة المعروض منها لضبط سعرها في السوق ومواجهة كافة صور الغش التجاري وجشع بعض التجار.

محافظ بني سويف يتابع التزام المواطنين بالكمامات في الأماكن العامة

محافظ بني سويف يتابع التزام المواطنين بالكمامات في الأماكن العامة

محافظ بني سويف يتابع التزام المواطنين بالكمامات في الأماكن العامة

محافظ بني سويف يتابع التزام المواطنين بالكمامات في الأماكن العامة