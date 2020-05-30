شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 7 حالات جديدة من مستشفيات العزل بالشرقية ليصل الإجمالي إلى 113 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج ٧ حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» من مستشفيات العزل بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم خروج ٣ حالات شفاء من مستشفى العزل بالزقازيق، و٣ حالات من مستشفى عزل فاقوس، بالإضافة إلى خروج حالة أخرى مستشفى حميات الزقازيق، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١١٣ حالة بالمحافظة حتي الآن .

وقال «مسعود» في تصريحات صحفية، السبت، إن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.