شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 7 حالات جديدة من مستشفيات العزل بالشرقية ليصل الإجمالي إلى 113 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج ٧ حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» من مستشفيات العزل بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم خروج ٣ حالات شفاء من مستشفى العزل بالزقازيق، و٣ حالات من مستشفى عزل فاقوس، بالإضافة إلى خروج حالة أخرى مستشفى حميات الزقازيق، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١١٣ حالة بالمحافظة حتي الآن .
وقال «مسعود» في تصريحات صحفية، السبت، إن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية.
وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
22,082
-
تعافي
5,511
-
وفيات
879
كانت هذه تفاصيل خبر خروج 7 حالات جديدة من مستشفيات العزل بالشرقية ليصل الإجمالي إلى 113 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.