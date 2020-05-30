شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى 27 يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت 27 يونيو المقبل، على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف، كاستثناء يسمح بإقامة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر يوم الاثنين الموافق 1 يونيو المقبل، بعدد 6 أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معًا، وأيضا قداس عيد العنصرة الأحد ٧ يونيو المقبل بنفس العدد.

وقررت اللجنة، عقب اجتماعها لمناقشة موضوع عودة الصلوات الطقسية والخدمات التعليمية، السبت، استمرار العمل بالقرار الخاص بصلوات الجنازات، والذي يقصر المشاركة في الصلوات على أسرة المنتقل ويفضل الصلاة على المنتقل بالمدافن مع تعليق صلوات الثالث وذكرى الأربعين.

وقرر المجمع بأن تمارس المعموديات بالكنائس بحضور أسرة المعمد فقط، وبالنسبة لصلوات الاكاليل يستمر العمل بالقرار الخاص السابق إصداره، وتقرر الاهتمام بالخدمات التعليمية والرعوية عبر شبكة الإنترنت من قبل كهنة وخدام كل كنيسة لتوصيل رسالة الكنيسة لأبنائها في كل مكان.

وأعلنت الكنيسة أن تلك القرارات تخص كنائسنا في مصر، وعلى كنائسنا في الخارج مراعاة الظروف المحلية لكل دولة، مطالبة بالالتزام بكافة الاجراءات الصحية الواجبة لكل هذه الممارسات.

وأكدت الكنيسة أنها تتابع بكل اهتمام طوال الفترة الماضية مجريات الأمور فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتزايد أعداد الإصابات اليومية، واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن.

Advertisements