شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بكين بالقاهرة يحتفل بالذكرى الـ64 لإقامة علاقات دبلوماسية بين مصر والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه لياو ليتشانج، السفير الصينى بالقاهرة، الشكر للسفير أحمد والى، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، بعد أن أرسل له الأخير رسالة تهنئة فى الذكرى الـ64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

وقال السفير الصينى فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر:"يصادف يوم 30 مايو الجاري الذكري الـ64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، يرسل السفير أحمد والي، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية رسالة التهنئة إلي. شكرا لكم.. السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية تحية طيبة وبعد بمناسبة مرور 64 عاما على اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية والذى تم يوم 30 مايو 1956،اتشرف بالأصالة عن نفسى وعن زملائى بتوجيه خالص التهنئة لكم ولقيادة وشعب الصين".



السفير الصينى بالقاهرة

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سفير الصين بالقاهرة

واستمر: وأننى مؤمن أن علاقات البلدين العريقين وصداقتهما سوف تتطور وتزداد نموا.وفى ظل الظروف الصعبة السائدة الآن فى العالم، خاصة الناتجة عن جائحة كوفيد١٩، فإننى امل ان نتخطى العقبات، وان يحقق بلدانا الرفاهية والازدهار، ونقدر عاليا، سعادة السفير، عملكم الداؤب من أجل تدعيم التعاون والصداقة بين بلدينا الصديقين، مع وافر التقدير والاحترام".

وفى سياق آخر أشاد لياو ليتشانج، السفير الصينى بالقاهرة، بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجال التعليم، مشيرا إلى أن الجهود المشتركة للجانبين حققت نتائج عظيمة فى التعاون فى مجال التعليم.

وقال السفير الصينى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"كان من دواعي سروري أن أتحدث مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، وبفضل الجهود المشتركة للجانبين، حققنا نتائج عظيمة في التعاون فى مجال التعليمى، وهي شهادة على الصداقة بين شعبينا".