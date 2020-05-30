شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تمنع المترددين عليها من السلام باليد والقبلات وتلزمهم بالكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الزراعيين، اسئنافها العمل بعد انتهاء إجازة العيد، اليوم السبت، بمواعيدها من الساعة 12 ظهرا حتى الخامسة مساء، مؤكدة على النقابات الفرعية بالمحافظات ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى أقرتها أجهزة ومؤسسات الدولة المختصة والمقررة بهذا الشأن.

وأضافت النقابة، أنه تقرر القيام برش المحاليل المطهرة بكافة وحدات النقابة ومكاتبها وجوانبها المختلفة والنظافة اللازمة داخل وخارج، وعدم السماح بدخول أى فرد النقابة لأى سبب إلا بارتداء الكمامة الواقية، بالإضافة إلى التزام كافة العاملين والأعضاء بارتداء الكمامة، وعدم خلعها طيلة التواجد داخل النقابة، ويتم المرور على العاملين وتوقيع العقوبات وجزاءات على المخالفين.

وأشارت إلى أن إدارة الأمن بالنقابة تتولى مسؤلية المتابعة لذلك، بما فى ذلك بوابة التعقيم بعد الاستلام والتركيب، بجانب متابعة المترددين للحصول على خدمات النقابة، لتطبيق ما يخص التباعد بقاعة الانتظار، ومنع التزاحم، والالتزام بنظام الدور للحصول على خدمات أقسام النقابة المختلفة، سواء بمشروع العلاج، أو الاشتراكات والخزينة.

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وحذرت النقابة كافة العاملين بها، والأعضاء المترددين عليها من "خلع الكمامة _ التلامس المباشر _ السلام باليد _ القبلات _ أى تجمعات بدون داعي"، التزاما بالإجراءات، والحفاظ على نظافة اليدين بالغسيل والكحول بإشراف السكرتارية والعلاقات العامة.

كان قد قال المهندس محمد الشورى، الأمين العام لنقابة الزراعيين، إن الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، وجه ببدء العمل الفورى فى التحصيل الإلكترونى لخدمات النقابة، كبداية للتعامل الإلكترونى بين الأعضاء والنقابة لسداد الخدمات، وخاصة فى سداد اشتراكات العضوية، واشتراكات صندوق التكافل، لتطبيق معايير الأمن الصحى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشار الفيروس.

وأوضح الشورى، أن الخدمات النقابية ستتم خلال الفترة القادمة من خلال الإنترنت، وذلك تمشيا مع سياسة الدولة للميكنة الرقمية بما يوفر الوقت والجهد على الأعضاء، ولفت إلى أنه لاجراء الخدمة، يقوم العضو بمراسلة الأرقام الخاصة بالنقابة على الواتس آب: 01005402819 – 01061564868، لتوضيح الخدمة المراد سدادها و الاستعلام عن قيمتها.