شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الكهرباء: 26 ألف و900 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الجمعة 21 ألف 600 ميجا وات، وأنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم السبت 23 ألف ميجا وات.

و توقع المرصد، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم السبت قدرها 26 ألف 900 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

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و لم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.