شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة فرنسية: دواء يعالج الروماتيزم يساهم فى محاربة أعراض كورونا الحادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطى عقار "أناكينرا" المخصص لأمراض الروماتيزم، نتائج "مشجعة" فى معالجة الأشكال الحادة من كوفيد-19 من خلال خفض خطر الوفاة، والحاجة إلى وضع جهاز تنفس اصطناعى فى العناية المركزة، وذلك وفقا دراسة فرنسية.

وقال الطبيب المتخصص فى أمراض الروماتيزم راندى كرون من جامعة ألاباما فى الدراسة المنشورة فى مجلة "ذى لانسيت روماتولوجي": أن "الانخفاض الكبير فى معدل الوفيات المرتبط باستخدام أناكينرا لدى المصابين بكوفيد-19 فى هذه الدراسة أمر مشجع فى هذه الأوقات"، وذلك وفق "سكاى نيوز".

ووفقا للفريق الطبى المؤلف من توما هويت وزملائه فى مستشفى بارى سان جوزيف، فإن حقن هذا العقار تحت الجلد لمدة 10 أيام لـ52 مريضا يعانون من "شكل حاد من كوفيد-19 أدى إلى انخفاض خطر الوفاة والحد من الانتقال إلى العناية المركزة لتلقى مساعدة فى التنفس عن طريق الأجهزة الاصطناعية".

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وقد نقل ربع المرضى الذين عولجوا بأناكينرا إلى العناية المركزة، أو توفوا مقارنة بنحو 73 % من الذين لم يتلقوا هذا العلاج الحيوي.

وشارك فى الدراسة 44 مريضا عولجوا فى السابق فى المؤسسة نفسها لمقارنة النتائج. ولدى المجموعة التى تلقت العقار، لوحظ انخفاض سريع فى متطلبات الأكسجين بعد سبعة أيام من العلاج.

وهناك حالات عدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، بينها واحدة فى إيطاليا، أظهرت تحسنا بعد تلقى أصحابها عقار أناكينرا.