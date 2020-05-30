السيسى يوجه فى لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقال السفير بسام راضى، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، فضلاً عن دور وزارة الاتصالات في احتواء تداعيات جائحة كورونا.
ووجه الرئيس باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي الاحتياجات التي لم يكن من الممكن تلبيتها لولا رفع كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى الجمهورية منذ عام 2019 بتكلفة حوالي 30 مليار جنيه.
كما وجه بتقديم الدعم لتوفير أجهزة الحاسب الشخصي الحديثة للطلاب.
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