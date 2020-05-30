شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير مستشفى الحميات بدمنهور بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بمديرية الصحة بالبحيرة إصابة الدكتور أحمد هواش مدير مستشفى الحميات بدمنهور بفيروس كورونا، وأضافت المصادر أن مدير مستشفى الحميات يخضع للعلاج وفقا لبروتوكول العزل المنزلى .

وكان الدكتور أحمد هواش مدير مستشفى الحميات بدمنهور من اكثر الأطباء نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعى فى توعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا .

وكتب على حسابه بموقع فيس بوك أن يشعر بالتعب الشديد مما أدى إلى انتشار التعليقات على صفحته الدعاء بالشفاء العاجل

يذكر أن محافظة البحيرة قد شاهدت تعافى 8 حالات من فيروس كورونا كانت محتجزة بمركز التعليم المدنى بدمنهور الذى تم تخصيصه لعزل المصابين بفيروس كورونا .

وأكدت مصادر طبية انه تم إصدار إذن خروج لهذه الحالات التى تقيم بمراكز دمنهور وابو حمص وكفر الدوار وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التى اثبتت تحول حالتها إلى سلبية .

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وكانت محافظ البحيرة قد شهدت امس الجمعة تسجيل 100 حالة إصابة بفيروس كورونا معظمهم بمدينة دمنهور وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الصحى لتقديم الرعاية الطبية.

فيما توفى 4 حالات مصابة بفيروس كورونا بمراكز دمنهور وكفر الدوار وادكو والرحمانية

وفى هذا السياق شدد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال فرق الترصد وإدارة الطب الوقائى، مضيفا انه تم توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية لجميع المستشفيات للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

واوضح وكيل وزارة الصحة انه تم تجهيز ورفع كفاءة وحدتين PCR على أعلى مستوى بمستشفى كفر الدوار المركزى ومستشفى حميات دمنهور بالإضافة إلى وحدتى PCR بالمعمل المشترك.

من جانبه ناشد اللواء محافظ البحيرة محافظ البحيرة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمه والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامتهم، مشيرا إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات إشتباة أو إصابة بالمرض وأنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقًا للخطة الموسوعه فى هذا الشأن.