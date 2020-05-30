شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة لكهرباء مصر» تعلن 6 ضوابط لمواجهة فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر إنها اتخذت عددا من الإجراءات في إطار التعليمات والإجراءات واجبة الاتخاذ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وحفاظاً على العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة والمتعاملين من الخارج.

وأضافت الشركة، في بيان لها، اليوم، أن تلك الإجراءات، هي:

١- حتمية ارتداء الكمامات لجميع العاملين والمتعاملين من الجمهور المتردد على أماكن العمل.

٢- إجراء كشف حرارة على جميع العاملين والمتعاملين ومنع دخول أي شخص تتعدى درجة حرارته القيم الطبيعية.

٣- تخفيض عدد العاملين للحد الأدنى المطلوب لتسيير الأعمال، وتحقيق أكبر قدر من التباعد بين العاملين.

٤- القيام بتعقيم وتنظيف مواقع العمل ووسائل نقل العاملين بشكل مستمر.

٥- تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمتعاملين لتقليل الأعداد داخل أماكن تقديم الخدمات مع الاهتمام بالتعقيم والتهوية الدائمة.

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٦- تقليل حركة انتقال العاملين بين المحافظات.

مع الالتزام بكافة التعليمات السابقة الخاصة بالفئات المستثناة من الحضور لمواقع العمل أو المسموح لهم بالعمل بالتناوب بينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفة تلك الضوابط والتعليمات.