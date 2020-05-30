شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة لكهرباء مصر» تعلن 6 ضوابط لمواجهة فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر إنها اتخذت عددا من الإجراءات في إطار التعليمات والإجراءات واجبة الاتخاذ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وحفاظاً على العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة والمتعاملين من الخارج.
وأضافت الشركة، في بيان لها، اليوم، أن تلك الإجراءات، هي:
١- حتمية ارتداء الكمامات لجميع العاملين والمتعاملين من الجمهور المتردد على أماكن العمل.
٢- إجراء كشف حرارة على جميع العاملين والمتعاملين ومنع دخول أي شخص تتعدى درجة حرارته القيم الطبيعية.
٣- تخفيض عدد العاملين للحد الأدنى المطلوب لتسيير الأعمال، وتحقيق أكبر قدر من التباعد بين العاملين.
٤- القيام بتعقيم وتنظيف مواقع العمل ووسائل نقل العاملين بشكل مستمر.
٥- تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمتعاملين لتقليل الأعداد داخل أماكن تقديم الخدمات مع الاهتمام بالتعقيم والتهوية الدائمة.
٦- تقليل حركة انتقال العاملين بين المحافظات.
مع الالتزام بكافة التعليمات السابقة الخاصة بالفئات المستثناة من الحضور لمواقع العمل أو المسموح لهم بالعمل بالتناوب بينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفة تلك الضوابط والتعليمات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
22,082
-
تعافي
5,511
-
وفيات
879
كانت هذه تفاصيل خبر «القابضة لكهرباء مصر» تعلن 6 ضوابط لمواجهة فيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.