شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل»: السيسي أوصى بحسن الاختيار وعدم المجاملة في تشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، السبت، مؤتمرا صحفيا احتفالا بعيد الإعلاميين السادس والثمانين، بحضور مجموعة من الصحفيين والإعلاميين.

وقال «هيكل» ردا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، إن دور وزارة الدولة للإعلام هو وضع السياسة الإعلامية، وهناك تنسيق وتكامل بين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام.

وعن تأخر تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية، أوضح الوزير أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتهاء من التشكيل، مع الحرص على وضع معايير الشفافية في الاختيار، مؤكدا أن الرئيس السيسي أوصى بحسن الاختيار وعدم المجاملة في تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية الجديدة.

وعن مصير المؤسسات القومية في ظل التطورات في المجالات الإعلامية، أشار إلى أن المؤسسات الصحفية قوية وعريقة ولكنها تضخمت أثناء السنوات الماضية، وخلال العشر سنوات الأخيرة هناك تطور مذهل في الصحافة، وأصبح هناك مسؤولية على الصحفي فالإعلام صناعة تأثير، داعياً الجميع لأن يواكبوا التطور.

وعلى صعيد آخر، أوضح «هيكل» أن الحكومة منذ بداية أزمة فيروس «كورونا» المستجد تعمل على التوعية في جميع وسائل الإعلام، داعياً الجميع إلى عدم الانسياق وراء أي معلومات من مصادر غير رسمية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات استثنائية بالتنسيق مع رؤساء الهيئتين لتقليل العمالة مع التواجد في حالة الضرورة، مشددا على ضرورة الوقاية من الفيروس بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الإحترازية.

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الاحتفال بعيد الاعلاميين

الاحتفال بعيد الاعلاميين

الاحتفال بعيد الاعلاميين