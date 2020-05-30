شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة توقع بروتوكولات طبية لعلاج مرضى كورونا بالمؤسسات الصحفية القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الهيئة الوطنية للصحافة اليوم بروتوكول تعاون طبي مع المركز الطبي لسكك حديد مصر يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (صحفيين – إداريين – عمال).

وتتحمل الهيئة الوطنية للصحافة تكلفة بروتوكول العلاج، في إطار حرصها الشديد على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والحفاظ على أمانهم وسلامتهم، وإيماناً منها بأهمية التكاتف في مواجهة فيروس كورونا.

وتبرم الهيئة اتفاقاً آخر مع كلية الطب – جامعة عين شمس لاستقبال حالات الرعاية في مستشفى عين شمس التخصصي وحالات العزل في المستشفيات التابعة للجامعة، وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة سوف تقدم تيسيرات وتسهيلات ضخمة لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مشاركة منها في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة لجنة لإدارة الأزمة برئاسة رئيس الهيئة وإشراف السادة الأعضاء على الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في المؤسسات على النحو التالي:

عبد الله حسن لمتابعة مؤسستي دار الهلال وروزاليوسف ومجدي البدوي لمتابعة الشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط و محمد عبد الهادي علام لمتابعة أخبار اليوم ومحمد الهواري لمتابعة دار التحرير وشارل المصري لمتابعة الأهرام و سامية زين العابدين لمتابعة دار المعارف

وبدأت المؤسسات الصحفية القومية على الفور في شراء أدوات التعقيم والتطهير من جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك من الدعم المخصص من الهيئة لهذا الغرض وقيمته 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) لكل مؤسسة.

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وطلبت الهيئة من رؤساء المؤسسات تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير بشكل يومي ونشر أسماء أعضاء لجان الأزمة وأرقام هواتفهم المحمولة لتسهيل تواصل العاملين معهم وتلقي الاستفسارات والشكاوى، وهم على النحو التالي: محمد حسن الأهرام وطاهر قابيل الأخبار وعبد الرازق توفيق دار التحرير وأحمد باشا روزاليوسف و عاطف عبد الغني دار المعارف وأحمد أيوب دار الهلال وإبراهيم نوفل الشركة القومية للتوزيع