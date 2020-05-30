شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل أرملة عامل دليفري توفى في حادث: صرف مبلغ مالي شهري لأسرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، زوجة عامل الدليفري محمد صالح، والذي توفى إثر حادث اصطدام سيارة به أثناء عمله.

وقدم المحافظ العزاء لزوجة العامل داعيًا الله لها ولأسرته بالصبر والسلوان، وقرر صرف مساعدة فورية لها مع صرف مبلغ مالي شهريًا حتى تتمكن من تربية أبنائه.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة المعنية بتوفير كافة الدعم اللازمة لزوجة العامل وأبنائه، مؤكدًا لها أن باب مكتبه مفتوح في أي وقت، وأنه سيتابعهم شخصيًا بصفة مستمرة.

كان سيارة مسرعة صدمت عامل الدليفري محمد صالح في آخر أيام رمضان وفرت مسرعة، ونقل المارة العامل المصاب إلى مستشفى السلام بورسعيد، وتوفى أثناء إسعافه.