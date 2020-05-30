محافظ شمال سيناء يفتتح موسم حصاد القمح والشعير بمركز الحسنة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، موسم حصاد القمح والشعير في قرية المنبطح بمركز الحسنة بوسط سيناء.

وأكد المحافظ على زراعة ١١١٤٥ فدان من القمح والشعير على مياه الأمطار والسيول بشمال سيناء، من بينها ٤٤٢٨ فدان قمح و٦٧١٧ شعير، مؤكدًا على إنتاج الفدان لعدد ٥ أردب من القمح أو الشعير.

وأشار المحافظ إلى أن زراعة القمح والشعير بمنطقة وسط سيناء تتم على مياه الأمطار، وبدون استخدام أي أسمدة زراعية، مؤكدًا على اشتهار منطقتي المنبطح والقسيمة بوسط سيناء بإنتاج زيت الزيتون الخام ذو القيمة الغذائية العالية والشهرة العالمية.

وقدم المحافظ التهنئة إلى أهالي منطقة وسط سيناء عامة، وأهالي قرية المنبطح خاصة، بمناسبة بدء موسم الحصاد بشمال سيناء.

بدوره، أكد المهندس عاطف عبيد مطر، وكيل وزارة الزراعه بشمال سيناء، أن إنتاج الفدان من القمح والشعير أفضل من العام السابق، حيث تبلغ هذا العام إنتاجه الفدان من ٤ إلى ٥ أردب، بعدما كانت ٣ أردب العام السابق.

وأشار وكيل الوزارة إلى توفير تقاوي القمح بنصف الثمن، مؤكدًا على تخزين كمية من القمح لاستخدامها كتقاوي للعام المقبل، وباقي كمية الإنتاج يتم استخدامها بعد الطحن في إنتاج الخبز، حيث لا يتم توريد الإنتاج إلى وزارة التموين واستهلاكه محليًا.

من جانبه، أكد محمد حجاب، رئيس قرية المنبطح، على زراعة ٧٨٥ فدان من القمح، و١١٠٠ فدان من الشعير بقرية المنبطح على مياه الأمطار.

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حضر حفل الافتتاح كل من المهندس عاطف عبيد مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، وأحمد عبدالحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة، وسليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، ومحمد حجاب رئيس قرية المنبطح، وجازي سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة الوسط، والشيخ عيد مصبح، وعدد من المشايخ والعواقل بمنطقة وسط سيناء.

محافظ شمال سيناء يفتتح موسم حصاد القمح والشعير

محافظ شمال سيناء يفتتح موسم حصاد القمح والشعير

محافظ شمال سيناء يفتتح موسم حصاد القمح والشعير

محافظ شمال سيناء يفتتح موسم حصاد القمح والشعير

محافظ شمال سيناء يفتتح موسم حصاد القمح والشعير