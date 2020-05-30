محافظ سوهاج يتفقد تجهيز استراحة للأطباء بمركز إعداد القادة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، السبت، تجهيز استراحة للأطباء بمركز إعداد القادة التابع لوزارة الشباب والرياضة في شرق مدينة سوهاج.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، السبت، إن تجهيز الاستراحة يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن تسليم بعض المقار التابعة لوزارة الشباب والرياضة لتكون تحت تصرف وزارة الصحة في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن غرف الاستراحة تم تجهيزها بـ60 سرير، إلى جانب الأثاث اللازم للمعيشة، مع الحرص على التهوية الجيدة للاستراحة، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لها بشكل دوري.

وأكد المحافظ، على وقوف الدولة ودعمها الدائم لجيش مصر الأبيض من أطباء وممرضين ومسعفين، لأنهم الجنود الحقيقيون في مواجهة فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت من اليوم أولى خطوات خطة التعايش مع الفيروس لمحاصرته والحد من إنتشاره، وعلى الجميع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات خاصة في التجمعات.

محافظ سوهاج يتفقد تجهيز إستراحة للأطباء بمركز إعداد القادة بمدينة سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد تجهيز إستراحة للأطباء بمركز إعداد القادة بمدينة سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد تجهيز إستراحة للأطباء بمركز إعداد القادة بمدينة سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد تجهيز إستراحة للأطباء بمركز إعداد القادة بمدينة سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد تجهيز إستراحة للأطباء بمركز إعداد القادة بمدينة سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد تجهيز إستراحة للأطباء بمركز إعداد القادة بمدينة سوهاج