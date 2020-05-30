- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 99%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2020-2019، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85 ألفا و482 طالبًا وطالبة وبلغ عدد الحضور 84 ألف و701 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 99٪ بإجمالي 84625 طالب وطالبة.
وعقب اعتماد النتيجة هنأ المحافظ جميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.
وأشار إلى أنه على الطلاب الذين لم يحضروا امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول سيعقد لهم امتحان تكميلي، وسيتم تحديد ميعاده وجدوله فيما بعد على أن يكون بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة أو بعدها، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا عقد امتحان الدور الثاني للطلاب الذين لم يجتازوا الدور الأول في المواعيد التي ستحددها المديرية وفقا للجدول الذي سيجري إعلانه.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
22,082
-
تعافي
5,511
-
وفيات
879
كانت هذه تفاصيل خبر بنسبة نجاح 99%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.