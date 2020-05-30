شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 99%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2020-2019، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85 ألفا و482 طالبًا وطالبة وبلغ عدد الحضور 84 ألف و701 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 99٪ بإجمالي 84625 طالب وطالبة.

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية

وعقب اعتماد النتيجة هنأ المحافظ جميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية

وأشار إلى أنه على الطلاب الذين لم يحضروا امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول سيعقد لهم امتحان تكميلي، وسيتم تحديد ميعاده وجدوله فيما بعد على أن يكون بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة أو بعدها، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا عقد امتحان الدور الثاني للطلاب الذين لم يجتازوا الدور الأول في المواعيد التي ستحددها المديرية وفقا للجدول الذي سيجري إعلانه.

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية