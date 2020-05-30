شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مجلس الدولة يصدر قرارا يلزم القضاة والموظفين بارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قرار رقم 299 لسنة 2020، أن يلتزم القضاة والموظفون والمترددون علي مباني مجلس الدولة بالقاهرة و الأقاليم، بارتداء الكمامات الواقية عند دخول مباني المجلس أو أثناء التواجد فيها، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم)1069) لسنة 2020.
وجاء في القرار ضرورة التأكيد علي الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الاخيرة الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2020، باستئناف العمل جزئيا و تدريجيا في القسم القضائي.
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